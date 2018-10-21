«دافوس الصحراء» ينطلق الثلاثاء

المصدر: الرياض - وكالات

بمشاركة واسعة من رؤساء الدول وشركات عالمية كبرى، ينطلق، الثلاثاء المقبل، مؤتمر «مستقبل الاستثمار للعام 2018» في الرياض. وقال الموقع الرسمي للمؤتمر: «تأكد حتى أمس حضور 3800 مشارك من 90 دولة، وهناك 180 متحدثاً، يمثل هؤلاء 25% من ثقل الاقتصاد العالمي بقيمة 25 تريليون دولار».

وقالت «بي. بي. سي» البريطانية: «من المتوقع حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات كبرى، منها جولدمان ساكس، وبيبسي، وتاليس وإي دي إف، المؤتمر الاقتصادي السعودي «دافوس الصحراء».

وأضافت: «تشارك في رعاية الحدث شركات الاستشارات ماكينزي، وبي دبليو سي، وإرنست أند يونغ، وديلويت، وبي سي جي».