تجديد حبس شركاء ابنة القرضاوي في تمويل الإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس أربعة متهمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، في القضية المتهم فيها ابنة شيخ الفتنة يوسف القرضاوى مع آخرين.

ويواجه المتهمون تهماً بارتكاب عدة جرائم، تضمنت الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمهم بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية، من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة، لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة. وألقت السلطات المصرية، القبض على علا القرضاوي وزوجها في يوليو 2017، أثناء وجودهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية.

وكانت تحريات جهاز الأمن الوطني، كشفت قيام ابنة القرضاوي، بتمويل تظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي، والتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وتأليب المواطنين.