قنوات «الإخوان» تفصل عاملين تعسّفياً

المصدر: القاهرة - وكالات

كشفت مصادر مطلعة، عن أن رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، الهارب في تركيا، أيمن نور، أصدر قرارات بفصل خمسة من العاملين في القناة، بتهمة تعاطي المخدرات داخل القناة، في إطار عمليات التصفية التي يجريها بين العاملين لتقليص النفقات. وأوضحت المصادر، أن الخمسة المفصولين يعملون في أقسام السوشيال ميديا، والإدارة الفنية، وبينهم موظفون إداريون، وصادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن في مصر، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، مشيرة إلى أنّ العاملين المفصولين لجؤوا لاستصدار شهادات طبية، لإثبات عدم تعاطيهم المخدرات، لكن أيمن نور رفض إعادتهم لوظائفهم مرة أخرى.

وأقرّ طارق قاسم، أحد مذيعي قناة الشرق الإخوانية، التي تموّلها قطر، أنّ عدداً كبيراً من شباب الإخوان الذين يعملون في قناة الشرق، تم فصلهم، وأنهم نادمون على كل ما فعلوه بالوقوف مع الجماعة الإرهابية.

وقال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إنّ هذه القنوات تعمل ضمن مافيا الجماعة الإرهابية، التي تعمل على التشهير والتدليس والأكاذيب التي كانوا يروجونها بادعاء الفضيلة والأخلاق، رغم أنهم هم أساس المخالفات الإجرامية والأخلاقية، مؤكداً أنّ مالكي هذه القناة يتنكرون في زي الأخلاق، وهم أساس الفساد.