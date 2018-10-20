رابطة العالم الإسلامي: استقرار السعودية وأمنها خط أحمر

المصدر: وام

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ، وادان المحاولات اليائسة التي تستهدف المملكة من قِبَل لفيف المتربصين .

وأكد أن استقرار المملكة وأمنها بالنسبة للعالم الإسلامي خط أحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الـ43 التي انعقدت برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بحضور الأمين العام نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى و 45 عضوا من كبار علماء ووزراء الدول الإسلامية.

وأكد المجلس أن هذا الاستهداف لن ينال من المملكة العربية السعودية بريادتها المستحقة للعالم الإسلامي .

وأوضح المجلس أن الرصيد الكبير الذي تحتله المملكة في قلوب المسلمين لن ينضب فهو نابع من ثابت إيماني ويقين صادق بكفاءة رعايتها لمقدساتهم بعمل إسلامي رائد في بعده الوسطي ومهارته القيادية الحاضنة.

وبين أن ما تتعرض له المملكة يُعد استفزازا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين وهو لا يستهدف استقرارها فحسب بل يطال الاستقرار الدولي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وشدد أعضاء المجلس في كلماتهم خلال الاجتماع على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر بالنسبة المسلمين مؤكدين تأييدهم لما صدر عن المملكة من بيان حكيم يتسم بالثقة والحزم في مواجهة أساليب الارتجال والإغراض.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات تصدرتها قضية فلسطين ومستجدات الأوضاع في سوريا واليمن ومأساة مسلمي الروهينغا علاوة على مكافحة أفكار الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش ومن في حكمهم وأهمية تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بآليات فاعلة ومثمرة.

كما ناقش المجلس أوضاع المسلمين في الدول ذات الأكثرية غير المسلمة مبديا أسفه وقلقه من استمرار بعض مظاهر العنصرية والكراهية ورفض الآخر ورفع شعارات "الإسلاموفوبيا" في عصر الانفتاح والتقارب العالمي والتشارك المصالحي ودعوات التعايش السلمي.