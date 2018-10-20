السديس يشيد بنهج المملكة في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة

المصدر: الرياض

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنهج المملكة العربية السعودية في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة ونصرة المظلوم ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للشريعة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ونحن بحمد الله وفضله ننعم بتحكيم الشريعة ونشر منهج السلف الصالح والوسطية والاعتدال التي جاءت بها الحنيفية السمحة.

واستطرد الشيخ السديس في حديثه إن من مقومات هذه الدولة رعاها الله استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في كافة شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية وهذا ولله الحمد يقطع الطريق أمام المتربصين أو المزايدين أو المشككين ويجعل التدخل في شؤونها الداخلية أمراً مرفوضاً رفضاً قاطعاً ولايمكن السماح بتجاوزه.

وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله- لا ترضى بالمساس أو التجاوز على أحكام الشريعة التي أمرت بحفظ الحقوق والأنفس والأعراض كما لا تقبل المساس بالسلطة القضائية في المملكة وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة.