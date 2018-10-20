ترمب يؤكد ثقته بالتفسير السعودي لما جرى مع خاشقجي

المصدر: وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التفسير الذي صدر السبت عن السعودية بشأن ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي ذو مصداقية، وموثوق به. وأكد في الوقت عينه أنه من المبكر الحديث عن أي استنتاجات. وقال:" أثق في تفسير السعودية بشأن خاشقجي ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت علي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من أريزونا، السبت أن الإعلان عن تلك التحقيقات "خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة"، بحسب تعبيره.

كما أشاد بالسرعة التي صدرت فيها نتائج التحقيق الأولية.

إلى ذلك، أكد أنه سيتحدث إلى ولي العهد السعودي.

وأعاد التشديد على العلاقات القوية مع السعودية، مذكراً بأنها حليف قوي للولايات المتحدة.

وكان النائب العام السعودي أعلن فجر السبت أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال #خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما أوضح البيان أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.