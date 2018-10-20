السعودية تؤكد استمرارها في مكافحة الفقر حول العالم

المصدر: نيويورك - وام

أكّدت المملكة العربية السعودية استمرارها في مكافحة الفقر على المستويين العالمي والوطني، من خلال شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية نحو الآخرين ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية، والإسهام في تقديم العون للدول الأشد فقراً وللدول النامية، ودعم المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفقر.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير نبيل بن محمد آل صالح، مستشار وزير الخارجية السعودي، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، خلال مناقشة اللجنة لبند القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى.

وقال آل صالح إنّ المملكة تؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وإنها تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم جهود التنمية في الدول النامية، بهدف القضاء على الفقر المدقع ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة وفي حالات الكوارث الطبيعية.

وأضاف أنّ المملكة من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أنحاء العالم، وأنها من أكثر الدول المانحة على مستوى العالم.

حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المختلفة التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للدول الفقيرة ما يزيد على 1.8 مليار دولار، لدعم المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والصحة والإيواء والخدمات التعليمية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية وغيرها من الخدمات اللوجيستية.

وأوضح أنّ إجمالي عدد المشروعات التي نفذها المركز في مختلف الخدمات بلغ 269 مشروعاً، بالتعاون مع 80 شريكاً دولياً، ومن أكثر الدول استفادة من هذه المشروعات اليمن وسوريا والصومال والروهينغا النازحون داخل ميانمار واللاجئون في بنغلاديش، مشيراً إلى جهود المملكة لمعالجة مشكلات الفقر، من خلال دعم إنشاء صندوق تابع للبنك الإسلامي للتنمية.

حيث تبرعت المملكة بمبلغ مليار دولار إسهاماً منها في هذا الصندوق، وأنّ إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 100 مليار دولار.

وذكر أنّ المملكة تدعم مؤسسات ومنظمات أممية ذات برامج متخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.