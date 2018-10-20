«تنظيم الحمدين» يعمل على تغيير ديمغرافية قطر

المصدر: القاهرة - وكالات

عرضت المعارضة القطرية، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين في طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، والتي ترمي إلى التغيير الديمغرافي في قطر.

وأكد التقرير، أن أفعال النظام القطري الحاكم باتت تتشابه إلى حد بلغ التطابق مع إسرائيل، وتابع: «فتلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم الحمدين حتى ضد أبناء الوطن من قبيلة الغفران لا يماثلها في خبث المخططات إلا تلك الجرائم التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين عندما يجبرهم على التهجير وترك وطنهم في محاولة بائسة لإسقاط حق العودة عنهم».

وكشف التقرير، عن الخلل الذي أصاب النسيج القطري الخليجي بسبب سياسات تنظيم الحمدين، تجاه القطريين الذين لا يؤيدون سياسات النظام الحاكم الرامية لتخريب المنطقة العربية.