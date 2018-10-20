معارض سوري لـ«البيان»: «الجزيرة» وكر الكراهية والفتنة

المصدر: إسطنبول - البيان

قال المعارض السوري ورئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو لـ«البيان»، إن «تنظيم الحمدين» يكشف يوماً بعد يوم دناءة إعلامه الذي اعتمد على الكذب والمرتزقة، لافتاً إلى أن هؤلاء الكاذبين مؤسسة وأشخاصاً يجب أن يحاكموا على كل هذا الافتراء والكذب بحق المملكة العربية السعودية. وأكد أن السعودية ستظل الدولة الرائدة في العالم العربي والإسلامي، والعالم مطالب أن يتتبع مصداقية ما ينسب إلى المملكة من افتراءات وكذب، مشيداً بسمعة السعودية على مستوى العالم.

وشدد على أنه لا غنى للعالم العربي والإسلامي والغربي عن دور السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية، معتبراً أن ما يقوم به تنظيم الحمدين وتنظيم الإخوان الدولي سرعان ما يهوي، وتسقط كل مشاريع المؤامرة ضد المملكة، مؤكداً أن السعودية دائماً ما كانت تقف مواقف الحق، ويخسر كل من يحاول الإساءة إليها. وأضاف، إن الجزيرة أثبتت للمشاهد العربي أنها وكر الكراهية والفتنة، والسبب الرئيسي في حالة الشقاق في العالم العربي بعد موجة ما يسمى بالربيع العربي، مؤكداً أن العالم العربي سيكون أكثر راحة لو تخلص من سموم الجزيرة.