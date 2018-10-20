اختتام التمرين السعودي المصري المشترك «تبوك 4»

المصدر: القاهرة- وكالات

اختتمت، أمس، في قاعدة سفاجا البحرية بمصر مناورات التمرين العسكري المشترك «تبوك 4»، حيث رعى مساعد وزير الدفاع للتدريب العسكري المصري اللواء أركان حرب أحمد وصفي وبحضور نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، فعاليات ختام التمرين المشترك «تبوك 4» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية، الذي استمر لعدة أيام بالمنطقة العسكرية الجنوبية بمصر.

وتم التخطيط لهذا التمرين المشترك بين الجانبين لتحقيق مجموعة من الأهداف وتوحيد المفاهيم والتعرف إلى الخصال القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية، وتنفيذ القوات المشاركة للأعمال القتالية بتطهير المدن من بؤرة إرهابية والقضاء عليها، وذلك بدفع كتيبة المشاة لمطاردة العناصر الإرهابية الهاربة باتجاه المنطقة الجبلية مع تنفيذ رماية بالذخيرة الحية.

ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة مع مصر، لتطوير العمل المشترك بين الجانبين السعودي والمصري في ظل التحديات الحالية بالمنطقة لمكافحة الإرهاب وتنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة المصرية، من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين كتبادل المعلومات والسيطرة على القوات المشتركة، ومكافحة العبوات الناسفة المرتجلة أثناء تطهير المنطقة السكنية، والعمل كفريق واحد أثناء القضاء على العناصر الإرهابية، وتنفيذ المهام النيرانية طبقاً لأسبقيات الاشتباك والتصرف في المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال قتال القوات.