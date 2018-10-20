«أونكتاد»: المستثمرون يلفظون قطر وتركيا

المصدر: عواصم - وكالات

تضرب الخسارة قطر وتركيا دون هوادة وباعتراف الأمم المتحدة، التي رصدت في أحدث تقاريرها نزيفاً اقتصادياً لشركاء الإرهاب، بحسب ما أوضح مجلس التجارة والتنمية «أونكتاد» التابع للأمم المتحدة، الذي أكد ظهور شروخ عديدة في الأحوال الاقتصادية لأنقرة والدوحة. وفضح «أونكتاد» تميم بن حمد، وحليفه أردوغان، وزيف ادعاءاتهم عن حالة الصمود الوهمية، بعدما تقلصت الاستثمارات التركية 5% في شهور معدودة، مع لجوء قطر إلى الانكماش الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وإقدامها على تسييل استثماراتها وبيع حصص كبرى لتخسر مليار دولار في 6 أشهر فقط.