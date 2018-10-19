روسيا وأميركا: شراكتنا استراتيجية مع السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إنه لا يمكن الإضرار بالعلاقات مع السعودية من غير حقائق قوية بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتساءل بوتين: «لماذا ينبغي أن نقطع العلاقات مع السعودية»، مشدداً على أنه لا يمكن لروسيا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تتوافر حقائق ملموسة.

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وأن علاقة الولايات المتحدة بها قوية وأنها شريك أساسي في الحرب على الإرهاب، مشدداً على أنه «من الضروري تذكر علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية». وفي ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال بومبيو: «سنمنح تركيا والسعودية أياماً أخرى للتوصل لحقائق بشأن قضية خاشقجي»، مضيفاً: «سنقرر موقفنا بعد إعلان نتائج التحقيق النهائي».

وأكد أن «ولي العهد السعودي وعد ترامب بتحقيق منصف شفاف حول خاشقجي»، مشيراً إلى أنه أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل زيارته إلى السعودية وتركيا. في الأثناء دعا وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أمس، إلى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء جمال خاشقجي، وأضاف «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية»، وذلك على وقع استمرار وسائل إعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.

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