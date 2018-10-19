عفراء البسطي نائباً أول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات

المصدر: جنيف ـ وام

فازت عفراء راشد البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمنصب النائب الأول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات الذي يُعقد ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وهنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، لانتخابها نائباً أول لمنتدى النساء البرلمانيات وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وقال عبر «تويتر»: «نشاطها ومتابعتها وحيويتها من حرصها على وطنها وموقعه».

وواصل وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، مشاركته الناجحة والفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، والمجلس الحاكم 203، واجتماعات اللجان الدائمة والمتخصصة في مدينة جنيف السويسرية، التي تعقد تحت شعار «القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في زمن الابتكار والتغير التكنولوجي»، بمشاركة 1300 شخص، يمثلون وفود أكثر من 130 دولة، بينهم 43 رئيس برلمان، ونحو 700 نائب برلماني.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته كلاً من علي جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وفيصل حارب الذباحي، وعفراء راشد البسطي، وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري، المين العام للمجلس.

وشاركت عفراء راشد البسطي في اجتماع اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت موضوعين، أحدهما يتعلق بكيفية حل القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي للشركات، والآخر يتعلق بمجال التعاون بين البرلمانات ومنظمة الصحة العالمية، باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال الصحة العالمية.

واستعرضت البسطي مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجال التعاون بين البرلمانات ومنظمة الصحة العالمية التي طالبت البرلمانات بوضع خطط ورؤى استراتيجية ذات مؤشرات حقيقية، يمكن قياسها وتقييم نتائجها بشفافية لتفعيل أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 المتعلقة باستدامة الصحة.

بحيث يمكن للبرلمانات نقل الأهداف من النظرية إلى التطبيق، من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لهم، وأهمية ممارسة البرلمانات أدوارها التشريعية والرقابية، للإسهام في سن القوانين والتشريعات التي يمكن لها أن تؤدي إلى رفع المستوى الصحي.

«الشعبة» تشدد على تطوير معايير حماية المهاجرين

شدد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، على ضرورة تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، ولضمان نهج الاعتبارات الجنسانية، ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة.

ومثّل الشعبة في هذا الاجتماع فيصل حارب الذباحي، وعلي جاسم أحمد عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. ودعا فيصل حارب الذباحي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار:

«تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحكومتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة»، البرلمانات، بأن تكون قرارات الدول السيادية حول سياسات الهجرة والتشريعات المتعلقة بها.

كما حث البرلمانيين على بذل الجهود الرامية إلى توثيق تجاربهم حول الهجرة التي تتجنب الصور النمطية، وذلك لتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة إرهاب الأجانب والعنصرية والتعصب وغيرها من أشكال التمييز، من أجل تعزيز احترام التعددية والتنوع والتسامح والتعايش السلمي والحضاري.

وفي إطار آخر، شارك وفد الشعبة في أعمال اللجنة الدائمة الثانية: «التنمية المستدامة والتمويل والتجارة» المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف، ومثّل الشعبة البرلمانية في أعمال الاجتماع كل من الدكتور سعيد عبد الله المطوع وجمال محمد الحاي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.