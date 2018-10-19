سياسي بحريني: النظام القطري محكوم من «الإخوان»

المصدر: المنامة ـــ إبراهيم النهام

قال المحلل السياسي البحريني، محمد مبارك جمعة، إن النظام القطري بات محكوماً من تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكداً أن أجندات التنظيم تستهدف السيطرة على مقاليد الحكم في الدول العربية، والإسلامية.

وأوضح مبارك في تصريحات لـ «البيان»، من العاصمة البحرينية المنامة، أن «الإخوان» وجدوا ممولاً كبيراً جداً لهم، وهو النظام القطري.وأضاف «هنالك تحالفات وثيقة بين النظام القطري، وتركيا، والنظام الإيراني، ودول كبرى على مستوى العالم، هدفها إسقاط حكومات هذه المنطقة، واستبدالها بحكومات أخرى».

وأضاف «من الضرورة وضع الحد للجماعات المتحزبة التي تقوم في الأساس على فكر خيري تطوعي، وهي في الواقع تعمل من تحت الغطاء لاستقطاب الشباب، ومنعها من الوصول للمنابر، سواء كانت من خلال المساجد، أو عبر بقية المنصات الإعلامية الأخرى، أولها الإخوان». وأردف مبارك: «من الأهمية أيضاً تحقيق التفوق العسكري والأمني على الدول الإقليمية التي تتدخل بشكل كبير في شؤوننا الداخلية، كإيران وتركيا، ويأتي ذلك عبر التحالف العربي بين السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات، والذي من خلاله تحقق تفوقاً عسكرياً كبيراً، ونرى اليوم اندحاراً للمليشيات الحوثية في اليمن، وبالتالي، اندحار النظام الإيراني».

تعرية

ولفت مبارك إلى أن استمرار الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب تعرية تنظيم الإخوان، الذي يعتبر اللبنة الأساسية لمختلف الجماعات الإرهابية التي انبثقت عنه لاحقاً، مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وغيره من التنظيمات، ونرى في عام 1979، عندما حدثت ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، كان أول حزب ديني بارك وصول الخوميني إلى السلطة، هو تنظيم الإخوان.