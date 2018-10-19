عون يتوقّع الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن الحكومة ستتشكل قريباً جداً في الوقت الذي كثفت الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر. وقال مصدر حكومي، إن من المتوقع أن تتشكل الحكومة خلال مطلع الأسبوع.

قاب قوسين

ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في مايو، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق. ورداً على سؤال من الصحافيين عن تشكيل الحكومة قال عون، «الحكومة قاب قوسين أو أدنى».

وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها وعلى أهم الوزارات. وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء، ما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود. وقال الحريري الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتاً أطول من المتوقع لكنها ستتشكل.

عودة بري

ومن المنتظر أن يعود رئيس البرلمان نبيه بري إلى لبنان اليوم الجمعة بعد زيارة خارجية. وزاد تأخر تشكيل الحكومة من القلق من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد المثقلة بالديون. ولدى لبنان ثالث أعلى نسبة دين عام للناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ تزيد على 150 بالمئة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة التحرك نحو خفض العجز.