بارزاني وعبد المهدي يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

المصدر: بغداد - وكالات

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء أول من أمس، مع عادل عبد المهدي، المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأوضاع في العراق.

جاء ذلك في بيان لحكومة الإقليم حول اجتماع نيجيرفان مع عبد المهدي.

وتم خلال الاجتماع، البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، والعملية السياسية ومحادثات أربيل - بغداد، والتأكيد على استمرار المحادثات من أجل حل المشاكل في إطار الدستور العراقي. وتطرّق الاجتماع لمسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واتفق الجانبان على أن تستجيب الحكومة الجديدة للمطالب والحقوق الدستورية لكل مكونات العراق.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة المشاركة الفعلية للقوى الكردية بسياسة إدارة الدولة، فيما شدد على أهمية تكاتف الجهود لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي. وجاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي مع نيجيرفان بارزاني، وفق بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.