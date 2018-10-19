مصر تحيل 3 من مديري شركة نفطية للقضاء

المصدر: القاهرة - رويترز

أكد مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أمس، أن النائب العام المصري أحال ثلاثة مديرين تنفيذيين من شركة بترول خاصة لمحكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار.

ويواجه المسؤولون الثلاثة في الشركة المحاكمة عن تهم التلاعب في دفاتر الشركة وتحويل حوالي 960 مليون دولار إلى حساباتهم الشخصية في بنوك أجنبية في الفترة بين 2011 و2015. والشركة التي كانت في ذلك الوقت تعرف باسم تراي أوشن تغير اسمها إلى موج إنرجي. واكتفت الوكالة والمصدر القضائي بذكر الأحرف الأولى من اسمي المتهمين الآخرين وهما (م.م.أ) و(م.ف.ح).

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصدر إنه تم استجواب تامر مصطفى راغب النائب الحالي لرئيس مجلس إدارة موج إنرجي أثناء تحقيق النيابة، لكنه ليس متهماً.