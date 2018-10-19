«النواب الليبي» يطالب الجيش بتطهير الجنوب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

طالب مجلس النواب الليبي المنتخب، القيادة العامة للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات ودعم عسكري وبشكل عاجل لتطهير الجنوب الليبي من دنس العصابات الإجرامية.

وأدان المجلس في بيان، انتهاك المعارضة التشادية حرمة التراب الليبي بوجود قواتها في مناطق الجنوب الليبي وممارستها عمليات النهب والخطف والقتل، وفق ما ذكرت «بوابة الوسط» الليبية، أمس. وتقدّم المجلس في الوقت نفسه بخالص تعازيه ومواساته إلى أسر القتلى الشهداء الذين تمت تصفيتهم من قبل عصابات المعارضة التشادية.

ولا يزال الوضع الأمني في الجنوب مضطرباً بالتزامن مع اشتباكات مسلحة جنوب منطقة أم الأرانب وشرق بلدة القطرون وتجهري جنوب البلاد، بين أبناء المنطقة ومجموعة من عصابات إجرامية أجنبية مسلحة تمارس أعمال الحرابة والسطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة، وتعريض حياة السكان للخطر.