اعتقال رئيس محكمة «داعش» وشقيقه في الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، أمس، اعتقال رئيس محكمة داعش وشقيقه في أحد أحياء الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال العقيد صالح الشريفي إن القوات الأمنية العراقية اعتقلت، الخميس، خضير سليمان حسن رئيس محكمة داعش وشقيقه في منطقة حواي الكنيسة بالساحل الأيمن للموصل، واقتادتهما إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهما وإحالتهما للقضاء.

وأوضح الشريفي أنّ القاضي حسن عراقي الجنسية من سكان قضاء تلعفر، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في سجن بادوش في الموصل قبل سيطرة تنظيم داعش على الموصل في العام 2014، حيث ترأس محكمة تنظيم داعش لعامي 2015 و2016، الذي أصدر آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في العراق.