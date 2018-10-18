البشير يعيّن مبعوثاً للسلام في جوبا

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، تعيين مبعوث للسلام في دولة جنوب السودان التي انفصلت عن بلاده في 2011 وما لبثت أن غرقت بعد عامين في حرب أهلية.

وقال البشير خلال اجتماع مع دبلوماسيين سودانيين: «لقد اخترنا السفير جمال الشيخ مبعوثاً لنا لدى جنوب السودان لمتابعة تنفيذ اتّفاق السلام»، الذي تمّ التوصّل إليه في ختام مفاوضات سلام استضافتها الخرطوم في أغسطس الفائت. وشغل الشيخ سابقاً منصب سفير السودان لدى جوبا.

وشدّد البشير على أنّ «سلام السودان لا يمكن أن ينفصل عن السلام في الإقليم، وتحقيق السلام في جنوب السودان خطوة كبيرة لتحقيق السلام الشامل». وجدّد التأكيد أن «إخواننا في جنوب السودان كانوا أكبر الداعمين والمحرّكين للتمرّد في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور».