الشعبة البرلمانية تستعرض جهود الدولة في تمكين الشباب

المصدر: جنيف - البيان

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في منتدى الشباب البرلمانيين ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف السويسرية، التي مثلها فيه فيصل حارب الذباحي وعلياء سليمان الجاسم عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس، الجهود الفعالة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الشباب وتعزيز دوره في صناعة المستقبل.

كما استعرض أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، تجربة المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي فيما يخص التشاور بين البرلمان والحكومة في حالات الطوارئ والكوارث والاضطرابات بمختلف أشكالها، وكيفية قيام البرلمانات بتقديم الدعم والتشريعات اللازمة للحكومات في هذا الشأن.

صون الحق

فيما أكدت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي مثلها فيها الدكتور محمد عبدالله المحرزي وعلي جاسم أحمد، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، أن مشاركة دولة الإمارات في قوات حفظ السلام الدولية تأتي ترجمة صادقة لسياسة ونهج الدولة وقيادتها الرشيدة على صون الحق واحترام القانون والشرعية الدولية والالتزام الثابت بالمبادئ والقوانين.

انطلاقاً من أن عمليات حفظ السلام تعد بالأساس إحدى أبرز أدوات حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث كانت القوات الإماراتية في بعثات عمليات حفظ السلام ومشاركاتها الخارجية نموذجاً للانضباط القيمي والأخلاقي والعسكري، وقدمت نموذجاً في العمل الإنساني من خلال أعمال الإغاثة والمساعدات الطبية والإنسانية واحترام مبادئ وحقوق الإنسان وكرامته، وتكريس مبدأ التواصل ومفاهيم التسامح ونبذ العنف والتواصل الحضاري.