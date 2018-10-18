قرقاش يستشهد بموقف «وول ستريت جورنال» في الالتفاف على عقوبات إيران

المصدر: دبي، نيودلهي - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مساعدة إيران على تجنّب العقوبات لا يخدم المصالح الأوروبية، مستشهداً بموقف صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «يعتقد مجلس تحرير صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه سيكون ضد مصالح أوروبا مساعدة إيران على تجنب العقوبات عن طريق إنشاء نظام معاملات مالية بديلة لشركة سويفت». وعلّق أن هذا أمر مثير للاهتمام.

في الغضون، قال ف. سريكانث المدير المالي لريلاينس اندستريز الهندية، إن الشركة المالكة لأكبر مجمع تكرير في العالم، أوقفت استيراد النفط الخام الإيراني، قبيل تطبيق عقوبات أميركية على قطاع النفط الإيراني.