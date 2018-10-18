عزل الدوحة أدى الى تراجع الإرهاب

المصدر: نواكشوط - البيان

قال الكاتب والمحلل حي معاوية حسن مدير مؤسسة الموريتاني للنشر والإعلام والتوزيع في موريتانيا وغرب أفريقيا: «عندما نجري تقييما سريعا للأوضاع في المنطقة العربية، ما بين السنة الأخيرة والسنوات التي سبقتها، سنلاحظ بلا شك تراجعا في وتيرة الأعمال الإرهابية وانحسارا في نفوذ الجماعات المتطرفة، حيث هُزم داعش وأخواته في العراق وسوريا، وسقط المشروع الإخواني في مصر وشرق وجنوب ليبيا، وما كان ذلك ليتحقق بهذه السرعة لولا أن كل المؤشرات تؤكد أن قطر الراعي الرسمي لكل هذه الجماعات الإرهابية قد وضعت في حالة عزلة وشُدد عليها الخناق، ويضيف: لا تكفي الحملات العسكرية وحدها لاجتثاث الإرهاب، إذ لا بد أن يترافق ذلك مع تجفيف منابعه والكشف عن قواعده الخلفية وتطويقها والعمل على تفكيكها بالأساليب الناعمة، وهذا ما قامت به الدول الداعية الى مكافحة الإرهاب وعملت على تنفيذه باحترافية، وقد أثمرت جهودها عن نتائج واضحة نعيشها الآن.