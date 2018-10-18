المالكي: التصويت لصالح فلسطين يعكس ثقة المجتمع الدولي

المصدر: الأراضي المحتلة ـ وكالات

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أن تصويت الأمم المتحدة لصالح منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ77 «انعكاس لثقة المجتمع الدولي».

ورحب المالكي، في بيان، بـ«الإجماع الدولي» والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الثقة ورفع مكانة دولة فلسطين ومنحها صلاحيات إضافية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة الـ 77 والصين. وشكر المالكي مصر، الرئيس الحالي لمجموعة الـ77 والدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنجاح هذا القرار، إضافة إلى جميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه.

ووعد دول العالم بأن تعمل فلسطين بكل جد، وجهد من أجل توحيد جهود العالم، والمجموعات الإقليمية والدولية لخدمة البشرية، والأجندة الإنسانية للشعوب.