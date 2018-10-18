مقتل 3 عراقيين شمال تكريت وزعيم عشائري بنينوى

المصدر: تكريت ـ الموصل ـ وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس، بمقتل ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها شمال مدينة تكريت.



وقال المصدر إن «ضابط شرطة برتبة نقيب وموظفين اثنين يعملان في دائرة ماء الشرقاط قتلوا أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم أثناء التوجه لإصلاح أحد الأنابيب الناقلة للماء في مشروع العيثة شمال غرب مدينة الشرقاط شمال تكريت».



ومن ناحية أخرى أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى مقتل أحد زعماء عشيرة شمر في إحدى القرى القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل.



وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن «مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على سيارة نواف حاجم الشمري في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة عند الحدود السورية، وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».