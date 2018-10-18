مصر وروسيا تدشّنان عهد الشراكة والتعاون الاستراتيجي

المصدر: سوتشي - وكالات

وقّع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، أمس، اتفاقية بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. وجاء التوقيع عقب اجتماع قمة عقد في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بحث خلاله الرئيسان العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية.

وأكّد السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، ضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين القاهرة موسكو، مشيرين إلى اتفاقيات بمليارات الدولارات.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقب قمة جمعت الرئيسين، إنّ المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في بورسعيد تشكل نقلة بين القاهرة وموسكو من التبادل التجاري إلى التعاون الصناعي، مشيراً إلى أنّ هذه المنطقة التي من المخطّط أن تجذب استثمارات بأكثر من سبعة مليارات دولار وتشغل 35 ألف موظف، ستحدث نقلة نوعية ليس في مصر فحسب، بل في المنطقة وأفريقيا.

وأكد السيسي متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وروسيا، وقال إن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقّعها مع بوتين، ستفتح فصلاً جديداً على طريق التعاون بين البلدين.

وأضاف السيسي أن زخم العلاقات على مدار السنوات الأربع الماضية بين القاهرة وموسكو، أفضى إلى تعزيزها على مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروع المحطة النووية في الضبعة.

وأشار السيسي إلى أنّه تطرّق مع بوتين للقضية الفلسطينية، مضيفاً: «لمسنا التقارب الكبير في مواقف مصر وروسيا إزاء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، لاسيما تأكيد الثوابت، المتمثلة في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ولفت السيسي إلى أن تطورات الأوضاع في سوريا حظيت بحيز مهم من النقاش. وقال السيسي إنه حرص على إحاطة الرئيس بوتين برؤية مصر إزاء الحل السياسي في ليبيا.

محادثات بنّاءة

بدوره، أشاد بوتين بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن محادثاته مع السيسي جرت في أجواء عملية بنّاءة.

وقال بوتين إن الجانبين بحثا مسألة استئناف رحلات الطيران، لافتاً إلى قرب استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، مشيراً إلى أنّ التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 60 في المئة. وأضاف: «بحثنا بالتفصيل آفاق التعاون العسكري التقني. ولا يقل أهمية التعاون العسكري، روسيا ومصر تتعاونان بنجاح في هذه الاتجاهات على مدى عقود».

تعاون

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية المصرية تعتمد على سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أنّ التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو ارتفع إلى 22 في المئة في الآونة الأخيرة، وبلغ 6.7 مليارات دولار، مضيفاً أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه العام زاد التبادل التجاري 20 بالمئة.

وأوضح بوتين أنه ناقش مع السيسي تفاصيل التعاون في مجال الطاقة، لاسيّما مشروع بناء محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال التمهيدية للمشروع مع نهاية العام الجاري.

وأعلن بوتين عن اتفاقية بقيمة مليار و300 مليون دولار لتصنيع وتوريد عربات للقطارات في مصر،فضلاً عن اتفاقيات تصدير النفط والغاز المسال إلى مصر. وأعلن السيسي وبوتين 2020 عاماً للتبادل الثقافي بين مصر وروسيا.