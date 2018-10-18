مخدرات إيران تموّل حرب الانقلابيين

المصدر: عدن - وكالات

تحتل المخدرات التي تهربها إيران طليعة ترتيب مصادر تمويل ميليشيا الحوثي التي تجني ملايين الدولارات من التهريب والتجارة بها في اليمن.

ووصل قادة الميليشيات الحوثية إلى الثراء الفاحش والسريع بفضل تجارة المخدرات، على حساب اقتصاد اليمن، وبعد دفع اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وتفيد التقارير، بحسب موقع «نيوزيمن» الإلكتروني، بأن تجارة الحشيش ازدهرت في عهد الانقلاب الحوثي، وكثف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق في الأعوام الثلاثة الماضية، وزاد عدد المتعاطين، وباتت بعض المدن الرئيسة أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.

إيران وحزب الله

ووفقاً لقادة عسكريين يمنيين وعاملين في المجال الطبي، فإن «الكبتاغون»، أحد العقاقير المحظورة التي تُصنع غالباً في لبنان، يستخدم بإفراط في الخطوط الأمامية على جبهات الحوثيين، حيث تعتمد ميليشيا الحوثي على المخدّرات للسيطرة على الشباب والزج بهم في الجبهات، ما رفع وتيرة التهريب من لبنان إلى اليمن بتنسيق مع عناصر حزب الله، فيما ضبطت أجهزة الأمن العشرات من مهربي المخدرات بكميات كبرى، خاصةً في الجوف ومأرب شرقي البلاد.

ومن جانبه، قال الناشط السياسي عبد الناصر جابر إن «اهتمام ميليشيا الحوثي بالمخدرات يأتي في سياق طبيعة تكوين الميليشيات وتركيبتها الذهنية، وطبيعة دورها، فهي مجرد أداة لتنفيذ مشروع الفوضى الكبير في اليمن والمنطقة».

وأشار إلى وجود الكثير من الأدلة لدى الجيش الوطني بعد فحص بودرة «الشمة»، التي تُصنّع بشكل خاص في صعدة، وتوزع على المقاتلين الحوثيين بكميات منتظمة وبواسطة المشرف فقط، ضمن المواد المساعدة على تخدير العقول للأطفال والملتحقين بهم، وتشبه في تأثيرها بغسيل الأدمغة.

تهريب

فسّر المحلل السياسي فؤاد غالب تزايد نشاط الحوثيين في تهريب المخدرات، بتعامل الميليشيات مع الشعب، باعتباره بقرة حلوب من خلال الجبايات، والخمس، والمجهود الحربي، ودعم الموالد والذكريات الطائفية، للحصول على عائد مادي. وقال إن معظم قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها من الحشاشين ومدمني المخدرات والمجرمين.