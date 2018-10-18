قلق أممي من تطوّرات الأزمة في جزر القمر

المصدر: جوهانسبرج - د.ب.أ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة في دولة جزر القمر، وسط تقارير بسقوط عدة أشخاص قتلى في اشتباكات مع الشرطة.

وجاء في بيان للأمم المتحدة: «يعرب الأمين العام غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير حول تصاعد التوترات في جزيرة أنجوان، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أقصى درجات ضبط النفس من أجل السلام والاستقرار في جزر القمر».

وذكر موقع «لا جازيتا دي كومورز» الإخباري المحلي، أنّ محتجين اثنين من المعارضة لقيا حتفهما في اشتباكات مع الشرطة. كما أشار الاتحاد الأفريقي إلى تدهور البيئة السياسية في جزر القمر، داعياً جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس.