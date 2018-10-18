المالكي: التحالف مستمر في دعم شعب اليمن

المصدر: أبوظبي - وكالات

استعرض المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، جانباً من العمليات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية، سواء من الناحية الإغاثية أو العسكرية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المالكي قوله خلال مؤتمر صحافي لقيادة القوات المشتركة، الثلاثاء، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأكد المالكي استمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل، ومن ضمن هذه الجهود تسليم 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة، إضافة إلى 60 سيارة سلمت في وقت سابق.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح المالكي أن عمليات التحالف تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها، وكذلك دعم الجهود الأمنية في المحافظات سواء بما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات. وأشار إلى أنه «في الفترة الماضية وصلت مستلزمات دراسية ضمن حملة (تعليمي) التي تبنتها قيادة القوات المشتركة للتحالف، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة التعليم في المملكة وبالتعاون مع وزارة التعليم في اليمن»، موضحاً أن الشحنات التي تم تقديمها للأطفال والدارسين في الداخل اليمني شملت الكتب والأدوات المدرسية في محافظات مأرب والجوف وعدن.

مساندة

وفي التطورات الميدانية، أفاد المالكي أن العمليات التعرضية الهجومية تتواصل في المحاور كل بمساندة القوات المشتركة للتحالف في الداخل اليمني، لتحرير الأراضي، وأشار إلى عمليات عسكرية في محاور حرض والملاحيظ وباقم وجبل غرة وجبل الأسود وتعز وحيفان وفرضة والبيضاء.

إدارة أزمة

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن هناك خلية إدارة أزمة للتعامل مع إعصار (لبان) الذي يضرب بعض المحافظات اليمنية، كانت هناك بعض الأضرار المادية في محافظة المهرة، وتم تقديم المساعدات للمتضررين في المحافظة. وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يستمر بتقديم الجهود لإزالة الألغام.