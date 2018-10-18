10 آلاف مدني ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي

المصدر: دبي - وكالات

أكدت دبلوماسية يمنية، أمس، أن عدد ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بلغ 10 آلاف مدني.

جاء ذلك في تصريح لسفيرة اليمن في وارسو، ميرفت مجلي، خلال لقائها نائب وزير الخارجية البولندي، أندريزج بابيرز، حسب ما نشرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأطلعت مجلي، نائب وزير الخارجية البولندي، على آخر المستجدات في بلادها، مشيرة إلى ما يعانيه اليمنيون من أوضاع مأساوية جراء الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي. وأضافت مجلي، أن «ميليشيا الحوثي قامت بنهب المساعدات الغذائية وموارد الدولة وتجويع وتشريد المواطنين».

وتطرقت إلى مخاطر الألغام التي زرعت من قبل الحوثيين، لافتة إلى أن عدد ضحاياها بلغ نحو 10 آلاف مدني بينهم نساء وأطفال. وطالبت السفيرة اليمنية بدعم الجانب البولندي في استقبال وتأهيل ضحايا الألغام على شكل منح علاجية. من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية البولندي، أنه سيقوم بالتواصل مع وزارة الصحة البولندية، لإعداد خطة متكاملة لاستقبال ضحايا الألغام، خصوصاً من الأطفال.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد الثلاثاء، أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية دون خرائط في المدن اليمنية هي الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية. ووجه الوزير نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، لتجريم وإدانة قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بزراعة مئات الآلاف من الألغام في المناطق الآهلة بالسكان، وطالب بالضغط على الميليشيا لتسليم الخرائط، ودعم جهود الحكومة في انتزاعها.

دوذكر المسؤول اليمني، في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، أن ميليشيا الحوثي فرت من مناطق سيطرتها في المحافظات المحررة، مخلفة وراءها مئات الآلاف من الألغام بأنواعها، التي زرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى والشوارع ومنازل وحقول المزارعين.