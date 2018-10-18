وزير يمني: الحوثيون يحاولون طمس تراث البلد

المصدر: القاهرة - وكالات

قال وزير الثقافة اليمني الدكتور مروان دماج، إن من أكبر المعوقات التي تواجه اليمن، هي الحركة «الحوثية» الإرهابية والعنصرية التي تحاول أن تطمس التراث الثقافي للبلد، وأيضاً تساهم في تخريب وتهريب آثار البلد التي تجاوز عمر حضارتها خمسة آلاف عام.

وأوضح مروان دماج، في تصريحات لـموقع «اليوم السابع» الإخباري المصري، أن هذه الحركة تسعى للقضاء على تنوع وتعدد الثقافة وفرض نمط ثقافي أحادي ومعادٍ للثقافة والمحيط العربي لليمن.

وأكد مروان دماج، أن وزارة الثقافة اليمنية تعمل على الإعداد الكامل وتقديم برامج تتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي اليمني في الداخـــل والخــارج، ويتم تقديمها للكثير من الجهات والمؤسسات المسؤولة عن حــماية الآثار، كما أن اليمن تقدم برامج خاصة بتأهيل بعض المتاحف الأثرية.