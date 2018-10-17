الأمطار الغزيرة تعطل الدراسة في عدة مدن تونسية

المصدر: د ب ا

تعطلت الدراسة في عدد من المدن التونسية اليوم الاربعاء بسبب هطول الأمطار بغزارة بينما دعت السلطات المحلية الى توخي الحذر بسبب تقلبات الطقس.

وتوقفت الدروس في مدن قفصة والقصرين والكاف اليوم مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وفيضان عدد من الأودية ما عطل حركة السير في عدة طرقات.

كما حذرت السلطات من هطول الأمطار في مناطق أخرى بجهة سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان وتوزر وصفاقس وقبلي طوال اليوم الاربعاء، داعية الفلاحين إلى إبعاد مواشيهم عن المناطق القريبة من الأودية كما طالبت البحارة بعدم المجازفة والابحار للصيد.

وكانت ولاية نابل تعرضت إلى فيضانات في سبتمبر الماضي تسببت في وفاة ستة أشخاص وخسائر بالبينة التحتية بأحياء سكنية والمحاصيل الزراعية.

وقبل ذلك شهد أيضا شهر أغسطس الماضي فيضانات بنفس الولاية أدت الى فيضان أودية وخسائر طالت عددا من المنشآت السياحية في مدينة الحمامات بشكل خاص.