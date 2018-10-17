فلسطين بصلاحيات دولة في الأمم المتحدة ٢٠١٩

المصدر: عواصم - وكالات

سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، للفلسطينيين بالعمل على نحو أكبر كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019، عندما يرأسون مجموعة السبعة والسبعين للدول النامية.

وصوّتت الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا ضد هذه الخطوة التي حظيت بتأييد 146 صوتاً. وامتنعت 26 دولة عن التصويت، ولم تصوّت 29 دولة.

وقال جوناثان كوهين، نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للجمعية العامة: «لا يمكن أن ندعم جهود الفلسطينيين لتعزيز وضعهم خارج نطاق المفاوضات المباشرة. الولايات المتحدة لا تعترف بوجود دولة فلسطينية».

إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني أمس، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن شاباً يبلغ (27 عاماً) توفي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها، أول من أمس، خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهة ثانية أجبرت ردود الأفعال الغاضبة في الأراضي المحتلة ومختلف العواصم العربية والإسلامية الحكومة الأسترالية على إعادة النظر في نيّتها نقل سفارة البلاد في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وفي مواجهة موجة غضب إثر الإعلان الأسترالي، بدا رئيس الوزراء سكوت موريسون متردداً في تنفيذ ما وعد به، فبعد ساعات من إعلانه الفكرة واحتفاء إسرائيل بها، قال موريسون إنه يرغب في «استطلاع آراء» قادة المنطقة في هذه القرار، «قبل أن تكون للحكومة وجهة نظر محددة في هذه القضية».