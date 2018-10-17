تركي المالكي : التحالف يواصل جهوده لدعم الشعب اليمني

المصدر: وام

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

و أكد العقيد المالكي - خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة " تحالف دعم الشرعية في اليمن" بثته وكالة الأنباء السعودية - استمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل اليمني .. موضحا أن من بين هذه الجهود تسليم 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة إضافة إلى ما تم تسليمه من سيارات للوحدات الأمنية و بلغ عددها 60 سيارة.

و نوه إلى أن عمليات إعادة الأمل تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها ودعم الجهود الأمنية في المحافظات سواء فيما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات.

و عن الأعمال الإنسانية .. قال المالكي : " إن هناك خلية لإدارة أزمة و التعامل مع إعصار " لبان " الذي يضرب بعض المحافظات اليمنية .. مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الأضرار المادية في محافظة المهرة وتم تقديم المساعدات للمتضررين هناك.

و في جانب العمليات العسكرية .. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تواصل العمليات التعرضية الهجومية في المحاور كافة بمساندة القوات المشتركة للتحالف لتحرير الأراضي اليمنية.