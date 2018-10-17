محام ليبي: نمتلك أدلة على ارتكاب قطر جرائم ضد الإنسانية

المصدر: القاهرة - وكالات

قال سراج سالم التاورغي، محامي أهالي ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، إن تنظيم الحمدين هو الذي دفع الميليشيات المسلحة التابعة له لتهجير أهالي «تاورغاء» التي تقع غربي البلاد، في 11 أغسطس من عام 2011، الأمر الذي أسفر عن تشريد 45 ألف مواطن ليبي إلى جانب قتل واختفاء الشباب في مصراتة، مشدداً على أن هناك وثائق من صوت وصورة تؤكد وتفضح الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من قطر في حق الأهالي.

وأضاف «التاورغى»، إنه تم ملاحقة أبناء تاورغاء في الغرب الليبي من قبل ميليشيات مصراتة وتم قتلهم على الهوية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى فصل أبناء القرية من وظائفهم في محافظة مصراتة وفي طرابلس تم حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية، وتابع: «وظل الأمر على هذا النحو لسنوات في الغرب الليبي حتى سيطر الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على شرقي البلاد فنعم أبناء تاورغاء بالأمن بعد سنوات من التشريد والقتل والاختفاء».