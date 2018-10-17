حظر استخدام شعار السعودية على المنتجات التجارية

المصدر: الرياض - وكالات

تعهدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بشن حملات تفتيش على الأسواق في عموم البلاد، للتأكد من الالتزام بتطبيق توجيه ملكي يمنع استخدام شعار السعودية الشهير (السّيفين والنخلة) على المنتجات التجارية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل نحو أسبوعين، أمرًا ساميًا يقضي بمنع استخدام شعار المملكة في التعاملات التجارية، بعد أن ارتبط بشكل وثيق بكثير من المنتجات ذات المنشأ السعودي.

وقالت وزارة التجارة في تعميم رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية، إنها ستجري حملات تفتيشية. واستبقت الوزارة جولاتها التفتيشية بتحذير الأفراد، والشركات، والمؤسسات الخاصة من استخدام شعار الدولة في التعاملات التجارية، وقالت إنه يشمل المطبوعات، والنشرات الإعلامية، والإهداءات الخاصة، وغيرها.