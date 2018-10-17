الرياض عمود الاستقرار في المنطقة

المصدر: القاهرة - محمد خالد

عكست مواقف الدعم والمساندة التي جاءت من عددٍ من الدول العربية، حكوماتٍ وشعوباً، وحملات التضامن الواسعة مع المملكة العربية السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في مواجهة الاستهداف السياسي الذي تواجهه مكانة المملكة في قلوب العرب والمسلمين، لما تقوم به من أدوار متزنة في المنطقة تنطلق فيها من رؤية حكيمة للأوضاع في الشرق الأوسط، وتنحاز فيها للإنسان في المقام الأول ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجسدت تلك المواقف عمق التلاحم العربي بالمساندة الواسعة للرياض في مواجهة الحملة المسعورة والمنظمة من قبل منصات الإخوان وقطر، باعتبار أن أي استهداف لها يعتبر استهدافاً للدول العربية كافة.

رسائل الدعم التي انطلقت مساندة للمواقف السعودية كافة خلال الأيام القليلة الماضية، عبّر أصحابها دون مواربة عن حقيقة واحدة مفادها أن «استهداف السعودية هو استهداف للأمة العربية»، وأن الشعوب والحكومات العربية تُدير ظهورها لتلك المحاولات الهادفة إلى تشويه الدور السعودي، بل تزيدها تلك المحاولات التصاقاً بالمملكة والتحاماً بها في مواجهة خطط من لا يريدون للمنطقة أن تشهد استقراراً، ومن لا يريدون للمملكة مواصلة أدوارها التاريخية المعتادة في المنطقة، سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، وكذا الإنساني والتنموي.

فرض أجندات

عضو البرلمان العربي النائبة المصرية شادية خضير (عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري) تقول لـ«البيان»: إن استهداف السعودية يعتبر استهدافاً للأمة العربية، على أساس أنه استهداف أيضاً يطول باقي الدول تباعاً من منطلق خطط ومحاولات التمكن من المنطقة، وفرض أجندات خاصة من جانب تلك الجهات التي لا تريد للمنطقة أمناً ولا استقراراً، وفي ضوء محاولات إضعاف الأنظمة العربية، وهي الخطط والمحاولات المعهودة من تلك الجهات والدول التي ليس من مصلحتها استقرار المنطقة.

وقالت: «نحن جميعاً كعرب نرفض أي تهديد أو استهداف سياسي لأية دولة عربية، بخاصة المملكة العربية السعودية».

ووصفت تلك الحملة بأنها «محاولات رخيصة للمساومة» من جانب الجهات والدول التي هي أساس كل الفساد في المنطقة العربية وهي المسؤولة عن انتشار الإرهاب، وتسعى الآن لاستقطاب أموال العرب ونهب ثرواتهم وابتزازهم بهذه الطريقة.

وقفة

وتقف الدول العربية حكومة وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية، على أساس مبدأ وحدة المصير أو المصير المشترك الذي تؤمن به الدول العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية، بحسب ما يؤكده مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران، الذي يشدد في تصريحات خاصة لـ«البيان» على أن أي مساس أو استهداف سياسي للمملكة العربية السعودية هو موجه للعرب جميعاً وليس المملكة فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «طالما أن هناك تكاتفاً وتضامناً عربياً فهذا هو المُهم وهو قادر على التصدي لأي أخطار أو تهديدات».

دور مشبوه

كما يشير في السياق ذاته إلى الدور القطري المشبوه، واصفاً الدوحة بأنها كالبعير الشارد، ويعتقد بأن محاولات استهداف السعودية سوف تنقلب على أصحابها الذين تنتظرهم عواقب وخيمة.

وعلى الرغم من التنسيق والتعاون بين محاولي تأجيج الاستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية غير أن التكاتف العربي مع الرياض، يعتبره زهران، المحك الرئيسي، وفرس الرهان لمواجهة أعداء المنطقة.