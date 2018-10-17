المصدر: الرباط - وكالات

كشف مدير الصحة في العاصمة المغربية الرباط، أمس أن حصيلة حادث انحراف قطار عن سكته في منطقة بوقنادل في ضواحي العاصمة ارتفعت إلى 7 ضحايا.

وأوضح ربيع لخليع المدير العام للسكك الحديدة في المغرب، في تصريح صحافي، أن الحادث خلَّف 73 جريحاً منهم 7 حالتهم خطيرة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، من موقع الحادث الذي جدّ على مستوى جماعة «سيدي أبو القنادل» المتاخمة لمدينة سلا، انقلاب عدد من عربات القطار وخروج أخرى عن السكة، كما ظهرت آثار دماء.

ولم تعرف بعد الأسباب الرئيسية للحادث غير المسبوق الذي يشهده المغرب، لكن وسائل إعلام محليّة، ذكرت أنَّ القطار، الذي كان قادماً من الدار البيضاء باتجاه القنيطرة، خرج عن السكة واصطدم بشدّة بجسر، الأمر الذي أدّى إلى تضرر العربات الأربع الأمامية بشكلٍ كبير.