عائلة خاشقجي: ولاؤنا للوطن

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت عائلة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، أنها لا تقبل الزج باسمها بهدف الإساءة للمملكة العربية السعودية والنيل من سمعتها. ونشر نجل خاشقجي سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، تغريدة قال فيها، «عائلة خاشقجي رجالًا ونساءً، جميعهم ولاؤهم للوطن ويرفضون رفضاً قاطعاً الزج باسم العائلة واستغلاله لأجندة تسيء للسعودية».

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية بياناً، ادّعت فيه أنه صدر عن عائلة خاشقجي، وأنه هو الأول الذي تصدره للحديث عن قضية اختفائه منذ بدئها. لكن نشطاء سعوديين أكدوا أن البيان مفبرك وأن الحساب الذي نشره حساب وهمي ولا يمت لعائلة خاشقجي بصلة.