مجلس النواب الليبي يعلن تضامنه مع الرياض

المصدر: تونس - البيان

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية على خلفية أزمة اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول منذ أسبوعين. ووفقاً لرسالة وجهها مستشار صالح للشؤون الخارجية السفير السابق عبدالباسط البدري إلى وزارة الخارجية السعودية، أكد رئيس البرلمان متابعته للحملة التي هدفت إلى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والترويج للشائعات، وكذلك الابتعاد عن الحيادية من قبل وسائل الإعلام الموجهة في تناول القضية.

وأكد صالح، متابعة مجلس النواب الليبي باهتمام الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة، مضيفاً أن هذه الحملة تهدف إلى النيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإسلامي والدولي. واستنكر رئيس مجلس النواب، حملة الترويج للشائعات بحق مواطن سعودي، والابتعاد عن الحيادية من قبل وسائل إعلام موجهة في تناول القضية التي من المفترض انتظار نتائج التحقيقات حولها قبل إصدار الأحكام المسبقة.

وأضاف: «يسرني نقل تضامن رئيس مجلس النواب الليبي، ووقوفه مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها، والإساءة إلى مكانتها».