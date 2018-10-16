السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي من ميليشيا الحوثي

المصدر: الرياض

نجحت السعودية في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ ما يقارب أربعة أشهر.

وأعلن مصدر مسؤول اليوم (الثلاثاء) أنه إنفاذاً لطلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي ( الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ تاريخ 8 يوليو 2018م بمحافظة الحديدة،

فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي.

وأكد المصدر أنه تم مساء اليوم الثلاثاء التصريح للطائرة وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط بسلطنة عمان.