السلمي: إسرائيل تمارس القتل والتمييز ضد الفلسطينيين

المصدر: جنيف - وام

طالب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي البرلمانات الوطنية والإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي بمضاعفة الجهد للقيام بالمسؤوليات الكبرى لضمان وتحقيق السلام العادل والشامل في العالم، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات صعبة.

وأعرب السلمي، في كلمته أمام الدورة الـ139 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف أمس، عن أسفه لأن المنطقة العربية لا تنعم بالأمن والاستقرار، وضل فيها طريق السلام لسنوات طويلة بسبب تعنت قوة الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات الترهيب التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه يومياً بحق الفلسطينيين العُزّل من قتل وتشريد وتهجير وهدم للمنازل واعتقال، وسلب للحريات والحقوق التي أقرّتها كل الشرائع الدولية.