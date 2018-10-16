السجن لـ7 متورّطين بأعمال إرهابية في البحرين وسحب جنسية 6 منهم

المصدر: المنامة - وكالات

أصدرت محكمة بحرينية، أمس، أحكاماً تصل إلى السجن المؤبد بحق سبعة متورطين بأعمال إرهابية، وسحبت الجنسية من 6 منهم، بعد إدانتهم بتفجير أنبوب للنفط في قرية قرب المنامة العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن مصدر قضائي أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق خمسة من المتهمين، والسجن عشر سنوات بحق متهم سادس، والسجن خمس سنوات بحق المتهم الأخير.

وأُدين هؤلاء بتهم منها «تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وإحداث تفجير إرهابي». وقرّرت المحكمة أيضاً سحب الجنسية من 6 من المتهمين السبعة، بحسب الوكالة. واندلع حريق في أنبوب نفط في نوفمبر 2017 يربط المنامة بالسعودية وعطل تزويدها بالنفط بشكل مؤقت.