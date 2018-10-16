نعوش ضحايا مونديال 2022 من العمال تحاصر قطر

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

كشف رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي هانز كريستيان غابريلسن انه وفي حال تقرر الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا عمال منشآت كأس العالم 2022 في قطر، فإن ذلك يستغرق زمناً مساوياً لـ 44 مباراة. وندد كريستيان بما يتعرض له العمال في منشآت قطر، محذراً من السكوت على الانتهاكات المستمرة للدوحة في حق العمال البسطاء، في إشارة جديدة تلقي الضوء على أزمة انتهاكات العمال في الملاعب القطرية.

44 مباراة

ووفقاً لصحيفة «الميرور» البريطانية، قال رئيس اتحاد نقابات العمال: «إذا وقفنا دقيقة صمتاً على كل حالة موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في البطولة»، في إشارة إلى العدد المرتفع من ضحايا «ملاعب الموت» القطرية.

ويعني هذا الرقم أن تخصص جميع مباريات دور المجموعات تقريباً للحداد على ضحايا ملاعب قطر. ويأتي حديث غابريلسن بحسب قناة سكاي نيوز عربية، بعد فترة قليلة من تأكيد منظمة العفو الدولية أن عشرات الأجانب العاملين في ورشة بناء إحدى منشآت نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في 2022، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر عدة.

وذكرت المنظمة أن عمالاً من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة شركة «مركوري مينا» الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّها أعدّت تقريرها استناداً إلى إفادات 78 من عمّال الشركة، مشيرة إلى أنّها تعتقد أن عدد العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.