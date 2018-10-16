اتحاد الصحافة الخليجية يستنكر الحملات المغرضة

المصدر: دبي - البيان

أعلن اتحاد الصحافة الخليجية رفضه الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة وشعبها في مواجهة كل ما يمس سيادتها.

وقال الاتحاد في بيان رسمي «تأكيداً على رفض الصحف الخليجية ومنسوبيها وأصحاب الأقلام الشريفة للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والسلوك الغريب الذي صار يمارسه البعض ضدها، يعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة وقيادتها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها أو يقلل من شأنها».

وأضاف البيان «إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من محاولات للزج باسم المملكة العربية السعودية، وإقحامه في أخبار تحريضية بهدف المساس بها وبقيادتها من دون وجه حق قانوني أو مهني أو أخلاقي وبغرض التقليل من شأنها ودورها في العالمين العربي والإسلامي والعالم تذرعاً بقصة جمال خاشقجي الذي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كشف الغموض الذي انتابها كونه مواطنا سعوديا مسؤولة عنه قبل الآخرين، إن هذه المحاولات المسيئة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ويتخذ منسوبو الصحافة الخليجية منها موقفاً ويؤكدون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني أنه لا يأتي منها إلا كل جميل».

وعبر اتحاد الصحافة الخليجية عن إدانته واستنكاره قيام البعض بنشر الأخبار التحريضية، وتلك التي لا تستند إلى مصادر موثوقة وتسيء إلى المملكة العربية السعودية وأشقائها.