الموقف السعودي الصلب يتسبّب في هبوط الأسواق الأميركية

المصدر: نيويورك - رويترز

أدى الموقف السعودي الصلب المسنود بتضامن عربي واسع، الذي حذرت فيه من أنها سترد «على أي خطوة ضدها بإجراء أكبر»، بشأن أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، إلى هبوط الأسواق الأميركية، ولم تفلح نتائج جيدة للشركات في تقليل قلق المستثمرين، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 7.53 نقاط، أو ما يعادل 0.03% إلى 25332.46 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.30 نقاط، أو 0.12% إلى 2763.83 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 23.57 نقطة، أو 0.31% إلى 7473.33 نقطة.

إغلاق

وأغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار نسبي بعد خسائر ناجمة عن استمرار الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية وارتفاع العائد على السندات الأميركية والانفصال البريطاني وخلاف إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانيتها.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مني الأسبوع الماضي بأكبر هبوط منذ فبراير. وتصدر سهم شركة التكنولوجيا الطبية كونفاتك قائمة الأسهم الأسوأ أداءً على المؤشر ستوكس 600، حيث خسر ثلث قيمته السوقية بعدما خفضت الشركة توقعاتها وأعلنت أن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه.

تدنٍ

وأغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع مع تضرر شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية جراء أنباء عن أن واشنطن ستسعى لإدراج بند بخصوص التلاعب في العملة في الاتفاقات التجارية في المستقبل، بما فيها تلك المبرمة مع اليابان.

وهبط نيكاي 1.8% لينهي الجلسة عند 22271.30 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 21 أغسطس.