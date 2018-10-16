الهند تتراجع عن الاستثمار في قطر

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت شركة «بترونت إل.إن.جى» الهندية، تراجعها عن الاستثمار فى قطر، منتقدة ما أسمته بالمراوغة القطرية والتحايل على زيادة الأسعار عكس الاتفاقات السابقة، فى انعكاس واضح للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدوحة.

ووفقاً لما نقلته «رويترز»، قالت الشركة الهندية إن مباحثاتها للاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج في قطر «تباطأت»، مؤكدة أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن التسعير مع الدوحة.

وأوضح برابهات سينج، العضو المنتدب لبترونت إل.إن.جى، أن «قطر تراوغ وتريد البيع بسعر السوق رغم أن الاتفاق كان على الاستثمار بأسعار أقل، ما يوضح الأزمة الاقتصادية التي تمر بها قطر».