المصدر: الخرطوم- وكالات

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، إن الأمطار والفيضانات أضرت بـ195 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18، وإن ولاية كسلا تضرر فيها نحو 47 ألفاً و500 شخص، وتضرر 24 ألفاً بولاية غرب كردفان. وأوضح تقرير صادر عن المكتب الأممي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الخاطفة منذ 19 سبتمبر الماضي، أضرت بنحو 24 ألفاً في ولاية القضارف.

وأفاد بأن الأمطار والفيضانات أثرت في المدارس والفصول الدراسية، وتضرر نحو 33 ألف طالب في 95 مدرسة بجميع أنحاء السودان. وأضاف التقرير أن بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة زارت مؤخراً المناطق المتأثرة بولاية القضارف، لتقييم الاحتياجات الإنسانية، وأعلنت عن فجوات في إمدادات المأوى في حالات الطوارئ واللوازم المنزلية الأساسية.