هروب المستثمرين من قطر

المصدر: عواصم - وكالات

كشف حساب «قطريليكس»، عن انهيار البنوك القطرية، ما تسبب في دمار اقتصاد الدوحة، وهروب المستثمرين.

وأوضح «فيديو غراف»، بثه حساب قطريليكس، أن ثمن خيانة وانقلاب تميم على الأشقاء، تسبب في دمار اقتصاد الدوحة.

وأشار الفيديو غراف إلى أن تميم، حمل بلاده أعباء إنقاذ أردوغان، وحصد خسائر مليارية وتعرضت قطر لهروب المستثمرين، وسط مزيد من التوقعات بخسائر مستقبلية مع مزيد من تداعيات المقاطعة العربية. وسلط الفيديو الضوء على تعرض بنك قطر الوطني لخسائر فادحة في عام 2018، تكبد 2.79 مليار ريال بسبب هبوط الليرة التركية، كما أن 84.6 مليار ريال قطري، من خزائن بنك قطر الوطني، تم توجيهها لأنقرة.