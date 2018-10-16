«داعش» يستهدف الشرطة العراقية بشاحنة مفخخة

المصدر: بغداد - البيان

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة في طريق السليمانيةــ كركوك، والرشاد والدبس.

وذكر بيان للقيادة أن «قطعات الفرقة الخامسة باشرت بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة ضمن قواطع المسؤولية في ناحية الرشاد والدبس والطريق الرابط سليمانية/‏ كركوك».

ويأتي ذلك، عقب استهداف تنظيم داعش، القوات العراقية بشاحنة مفخخة في قضاء الحويجة جنوب كركوك، فيما لم ترد أنباء عن الحصيلة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت من الشرطة الاتحادية، إن «شاحنة كبيرة مفخخة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت استهداف قوات الشرطة الاتحادية أثناء قيامهم بواجب تفتيشي لقرى (غريب، رمزية، الزلاجحة) في قضاء الحويجة.

وأشار جودت إلى أن الشاحنة تم رصدها من قطعات الفرقة 6 في الشرطة الاتحادية.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وباقي ‹المتنازع عليها› بعد أحداث 16 أكتوبر الماضي، وسيطرة ميليشيات الحشد والقوات العراقية الأخرى عليها.

وعاود داعش تحركاته وهجماته في هذه المناطق بعد هذا التاريخ، رغم أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي كان قد أعلن انتهاء داعش في العراق والنصر النهائي على التنظيم أواخر العام الماضي.

من جانب آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، القبض على 15 إرهابياً بينهم شبكة تقوم بتوزيع الأموال على عوائل داعش بنينوى.

وقال معن في بيان، إن مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على (15) عنصراً من عصابات داعش الإرهابية مطلوبين قضائياً وصادرة بحقهم أوامر قبض، من ضمنهم شبكة مكونة من (8) متهمين تم تفكيكها والقبض على عناصرها، حيث كانوا يقومون بتوزيع مبالغ مالية على عوائل عناصر داعش.

وأضاف أنه من بين الذين تم القبض عليهم من كان يعمل في ما تسمى بالحسبة والأمنية وبالشرعية والبقية كانوا مقاتلين في ما يسمى ديوان الجند أيام سيطرة داعش على الموصل.